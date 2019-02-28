Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, участились случаи воровства содержимого чемоданов, оборудованных кодовыми замками TSA (Transportation Security Administration). Эксперты говорят, что еще в 2014 году в сеть попало изображение семи мастер-ключей, способных открыть практически любой такой замок. Позже оно было удалено, но злоумышленники смогли использовать фото для того, чтобы изготовить 3D-копии ключей. И теперь активно ими пользуются.

Стоимость изготовления одного мастер-ключа составляет 200 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей).

Такие мастер-ключи существуют для того, чтобы работники таможенных служб некоторых стран, например, США, Канады и других, могли досматривать содержимое чемодана в отсутствии владельца.

