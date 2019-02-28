Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Серхио Бускетс установили рекорд "Класико" по количеству сыгранных вместе матчей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского "Реала" стала для партнеров по команде 35-й.

Предыдущее достижение было установлено Месси и Андресом Иньестой - 34 матча против "королевского клуба".

Ответная полуфинальная игра Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной", прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба. По сумме двух встреч (4:1) в финал турнира вышли сине-гранатовые.