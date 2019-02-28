Месси и Бускетс установили рекорд «Класико»
28 февраля 2019 07:50 244
Футболисты "Барселоны" Лионель Месси и Серхио Бускетс установили рекорд "Класико" по количеству сыгранных вместе матчей, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ответная встреча 1/2 финала Кубка Испании против мадридского "Реала" стала для партнеров по команде 35-й.
Предыдущее достижение было установлено Месси и Андресом Иньестой - 34 матча против "королевского клуба".
Ответная полуфинальная игра Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной", прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба. По сумме двух встреч (4:1) в финал турнира вышли сине-гранатовые.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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