Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг в Ханое завершили переговоры в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде. Он проходит в зале ресторана Le Club Bar, выполненного в стиле сигарного клуба 1920-х годов. В центре помещения установлен длинный стол с белоснежными скатертями, на котором находятся небольшие вазы с живыми цветами.

Кроме лидеров двух стран участие в рабочем обеде принимают еще по пять человек с каждой из сторон.

В четверг в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США.