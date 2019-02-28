Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе в Ханое
28 февраля 2019 09:50 176
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг в Ханое завершили переговоры в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде. Он проходит в зале ресторана Le Club Bar, выполненного в стиле сигарного клуба 1920-х годов. В центре помещения установлен длинный стол с белоснежными скатертями, на котором находятся небольшие вазы с живыми цветами.
Кроме лидеров двух стран участие в рабочем обеде принимают еще по пять человек с каждой из сторон.
В четверг в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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