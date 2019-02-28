Глыба льда едва не убила малыша - ВИДЕО
28 февраля 2019 10:04 121
В Рязани трёхлетний малыш чуть не погиб сегодня из-за рухнувшей с крыши дома ледяной глыбы. Как сообщили в СКР по региону, инцидент произошёл на улице Семинарской.
Как видно на опубликованных кадрах, лёд рухнул, когда мальчик полез на сугроб у дома. Сопровождавшая его женщина просто не успела ничего сделать. Ребёнок получил удар такой силы, что несколько раз перевернулся. После произошедшего он был доставлен в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают там документы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
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