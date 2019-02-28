В Рязани трёхлетний малыш чуть не погиб сегодня из-за рухнувшей с крыши дома ледяной глыбы. Как сообщили в СКР по региону, инцидент произошёл на улице Семинарской.

Как видно на опубликованных кадрах, лёд рухнул, когда мальчик полез на сугроб у дома. Сопровождавшая его женщина просто не успела ничего сделать. Ребёнок получил удар такой силы, что несколько раз перевернулся. После произошедшего он был доставлен в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают руководителей управляющей компании и изымают там документы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

