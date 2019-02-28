Индия и Пакистан обменялись ударами на линии соприкосновения в Кашмире. Таким образом, режим прекращения огня нарушается седьмой день подряд.

"Примерно в 6 утра по местному времени Пакистан инициировал ничем не спровоцированное нарушение режима прекращения огня, открыв огонь из минометов и стрелкового оружия вдоль сектора Кришна Гхати", - сообщает газета India Today со ссылкой на представителя индийских вооруженных сил подполковника Девендера Ананда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Индийские военные ответили на обстрел. Огонь стих примерно через час.

Индийские власти закрыли все учебные заведения в пределах пяти километров от линии контроля.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета. По версии Нью-Дели, Индия потеряла один МиГ-21, при этом сбила пакистанский истребитель.



