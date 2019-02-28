Голодные собаки сделали жизнь в Ереване опасной
Проблема бродячих животных, в частности, собак, никак не решается в Ереване. Об этом пишет газета "Аравот" (Утро), передает Day.Az.
"Если они не стерилизованы, то часто нападают на людей, пугают и даже кусают", - пишет газета.
Причем если в центре города ситуация находится более или менее под контролем, то на окраинах много голодных и агрессивных собак. В качестве примера приводится улица Паруйра Севака, где собаки сбились в стаи. Они обжили территорию Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии. В поисках еды они нападают на людей, идущих домой с покупками, и детей.
"Руководство центра и жители домов 8 и 8/1 по улице Паруйра Севака неоднократно сигнализировали. Однако никаких действий предпринято не было", - пишет источник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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