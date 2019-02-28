Премьер-министр Пакистана Имран Хан в четверг проводит совещание с кабинетом министров, на котором в том числе будет обсуждаться сложившаяся ситуация в отношениях с Индией. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По данным телеканала, в ходе встречи Хан посвятит министров в план действий на фоне эскалации отношений с соседней Индией. Министры обороны и иностранных дел страны, в свою очередь, проинформируют присутствующих об "агрессии" со стороны Индии.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.