Власти Турции в очередной раз перенесли дату перевода всех рейсов из международного аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт "Стамбул". Названа и дата, когда российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в один из самых больших авиахабов мира. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Дата перевода всех рейсов из аэропорта имени Ататюрка, куда сегодня прилетают и российские перевозчики, в новую воздушную гавань столицы Турции изменилась в третий раз. Если вначале перевод международных авиарейсов в новый аэропорт планировался в ноябре прошлого года, то затем это событие перенесли на конец декабря, и наконец - на 3 марта.

В итоге перевод всех рейсов, который займет 45 часов, пройдет в период с 5 по 7 апреля. С воскресенья, 7 апреля, все рейсы будут прилетать только в аэропорт "Стамбул" и отправляться из него же.

Процесс перевода стартует в пятницу, 5 апреля, в 03:00 часа по местному времени. До 19:00 часов 5 апреля в пока еще работающий аэропорт имени Ататюрка будут летать только турецкие перевозчики.

После этого хаб полностью закроется для коммерческих полетов: он будет служить технической базой для ремонта авиации общего назначения и для отправки правительственных рейсов.

Новый аэропорт Стамбула 5 апреля работать на прием пассажирских рейсов, в том числе, из Москвы, не будет. Российского авиаперевозчика в этот день смогут заменить турецкие авиалинии. Прием воздушных судов в аэропорту "Стамбул" возобновится с 14:00 часов субботы, то есть 6 апреля. С 00:00 часов 7 апреля аэропорт "Стамбул" будет открыт для всех рейсов, в том числе и российских перевозчиков.

Пассажирам, вылетающим в первые дни апреля в Стамбул или следующим транзитом через этот хаб, стоит учесть возможные сдвиги в расписании, чтобы не пропустить свой рейс. Турецкие авиавласти уверяют, что переезд аэропортов пройдет в строго обозначенные сроки, но так как несколько переносов уже случилось, лучше заранее уточнить статус рейса.