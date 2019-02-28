Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США решили не подписывать соглашение с КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подумали - я подумал и госсекретарь Помпео подумал, что не было бы хорошо что-то подписывать", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита с главой КНДР в Ханое.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. По ее словам, встреча лидеров была "хорошая и продуктивная".

Саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома.

Саммит в Ханое прошел 27-28 февраля.

