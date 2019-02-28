Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хочет снятия санкций с КНДР.

"Я хочу снять санкции так сильно, потому что я хочу, чтобы эта страна росла. У этой страны есть такой потенциал, но им нужно отказаться от большего. Мы могли бы заключить это соглашение", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. По ее словам, встреча лидеров была "хорошей и продуктивной".

Саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома.



