Премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая перед парламентом страны, сообщил, что одного из двух задержанных пилотов индийских ВВС, передадут на родину.

"Мы приняли решение освободить в пятницу взятого в плен индийского пилота в качестве мирного жеста", - цитирует Хана телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам премьера, накануне вечером он "попытался обсудить" ситуацию по телефону со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, чтобы заявить "о стремлении Исламабада к деэскалации напряженности".

