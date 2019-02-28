Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в автомобильный мост у берегов города Пусан в Южной Корее. Об этом сообщает NBN News.

Как отмечает издание, пострадавших и погибших в результате происшествия нет. В данный момент власти выясняют обстоятельства произошедшего и объем ущерба, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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