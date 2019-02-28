Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента Турции стать посредником между Пакистаном и Индией. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что премьер-министр отметил, что для того чтобы обсудить данный вопрос с Анкарой он проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара готова стать посредником между Пакистаном и Индией.

Чавушоглу отметил, что Турция обеспокоена обострением ситуации между двумя странами.

По словам главы МИД, Турция призывает стороны к сдержанности.

Отметим, что во вторник утром истребители ВВС Индии нанесли удар по крупному тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены. Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что превентивный удар был "абсолютно необходим", поскольку группировка готовила атаки с участием смертников в различных районах Индии. Кроме того, по мнению Нью-Дели, Пакистан до сих пор не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории.

"Действующий секретарь по иностранным делам МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде... и в категоричной форме заявил ему, что агрессия со стороны Индии создает угрозу миру и стабильности в регионе и Исламабад даст на нее адекватный ответ в удобное для себя время", - сказано в сообщении.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.