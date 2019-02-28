Крушение самолета в России, есть погибшие
28 февраля 2019 16:53 434
Легкомоторный самолет разбился в Московской области. Погибли два человека. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, самолет упал в районе садового товарищества "Отдых". На борту были двое человек.
Отмечается, что при падении самолет задел дачный дом и рухнул на его участке. Есть ли пострадавшие, не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!