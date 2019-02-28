Порядка 40 граждан РФ не смогли вылететь в четверг из международного аэропорта Дели имени Индиры Ганди из-за отмены рейсов казахстанской авиакомпании Air Astana вследствие возросшей напряженности между Индией и Пакистаном в спорном регионе Кашмир. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости источник в администрации воздушной гавани индийской столицы.

"Порядка 40 российских граждан сейчас остаются в аэропорту Дели из-за решения компании Air Astana отменить рейсы после закрытия Пакистаном своего воздушного пространства. На месте работают дипломаты РФ, которые помогают пассажирам перебронировать билеты на 4-5 марта. Рейсы авиаперевозчика на ближайшие дни отменены, поэтому число застрявших пассажиров может вырасти", - рассказал собеседник агентства.

Посольство России в Индии, в свою очередь, сообщило в Twitter, что дипмиссия "оказывает помощь 34 россиянам, которые не смогли вылететь из Нью-Дели рейсом авиакомпании Air Astana из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном". Отмечается, что авиаперевозчик "не оказал должной помощи пассажирам, сославшись на форс-мажорные обстоятельства". К настоящему моменту удалось добиться того, что всем пассажирам были забронированы новые билеты на 4-5 марта, сообщили в посольстве РФ.

"Посольство России в Индии продолжит внимательно следить за этой ситуацией и оказывать любое необходимое содействие росгражданам", - подчеркивается в сообщении.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

После этих событий Пакистан объявил о временном закрытии своего воздушного пространства, что привело к задержкам и отменам многих международных рейсов.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.