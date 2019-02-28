В американском штате Висконсин из-за сложных погодных условий столкнулся 131 автомобиль. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNN.

Один человек погиб и еще 71 были доставлены в районные больницы.

В ходе столкновения автомобилей диспетчеры службы 911 получили сотни звонков испуганных автомобилистов.

"Помогите, я на шоссе. Там огромная авария, огромная. Мне так страшно", - сказала диспетчеру неизвестная женщина.

Потребовалось около двух часов, чтобы стабилизировать обстановку, перевести людей в другое место и направить по другому маршруту около 500 машин, скопившихся позади столкнувшихся машин.

Отмечается, что причиной ДТП стала метель. Несколько водителей не справились с управлением на заметенной снегом дороге и началась цепная реакция - машина за машиной врезались друг в друга.