Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Сирии
28 февраля 2019 18:43 207
Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров в четверг обсудили Сирию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили Сирию", - сказал собеседник агентства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:30 133
Умер брат экс-президента США
18:52 289
В Архызе сошла лавина, есть погибший
18:30 219