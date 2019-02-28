Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров в четверг обсудили Сирию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсудили Сирию", - сказал собеседник агентства.