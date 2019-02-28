Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

"Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. Мы можем подтвердить, один человек погиб, спасательная операция продолжается", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.