Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада присоединится к проекту NASA Lunar Gateway по созданию окололунной станции.

Ранее, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщалось, что NASA совместно с другими зарубежными странами планирует создать в 2020-х годах посещаемую станцию LOP-G (Lunar Orbital Platform - Gateway) на окололунной орбите.

"Наши союзники просили присоединиться к ним, они просили нас о помощи в изучении открытого космоса, они хотят, чтобы мы были партнерами в этой миссии, и сегодня мы делаем шаг вперед, Канада идет на Луну", - заявил Трюдо во время выступления в канадском космическом агентстве, которое транслировалось на странице Facebook агентства.

"Правительство Канады инвестирует более двух миллиардов долларов в течение 24 лет на космические программы страны, включая Lunar Gateway", - добавил Трюдо.

NASA разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах. Ранее сообщалось, что строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам NASA, состоится не раньше конца 2020-х годов.