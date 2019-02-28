Эдвард Никсон, младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона, умер в возрасте 88 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает AP.

По информации Фонда Ричарда Никсона, он скончался в среду, 27 февраля, в медицинском учреждении Ботелла в штате Вашингтон.

Как отмечается, Эдвард Никсон принимал деятельное участие в президентских кампаниях своего брата в 1968 и 1972 годах. Подчеркивается, что Эдвард Никсон "стойко защищал оставленное его братом наследие Белого дома".