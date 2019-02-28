Число жертв трагедии, произошедшей в среду на центральном железнодорожном вокзале Каира, выросло до 22 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид.

По ее словам, минувшей ночью от полученных ожогов скончались двое тяжело пострадавших, среди них - фельдшер скорой помощи. Личность второго погибшего не установлена. "Число пострадавших составляет 28 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести", - сказала она.

В среду утром на вокзале Рамзес в центре египетской столицы произошел сильный взрыв и пожар. Как было установлено по горячим следам, неуправляемый локомотив на большой скорости врезался на перроне в отбойник перед остановкой первого вагона поездов. В результате столкновения взорвались топливные баки тепловоза, что привело к сильному пожару, который охватил одно из строений самого вокзального комплекса, а также перекинулся на стоявшие на соседних путях поезда.

Как сообщил вечером генеральный прокурор Египта Набиль Садек, к трагедии привел конфликтов машинистов двух тепловозов, не поделивших пути в районе депо. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим двигатель и не поставив машину на тормоз. В итоге локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ уже без машиниста.