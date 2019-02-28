Достижение мира в Сирии - сложная задача, несмотря на то, что террористическая группировка "Исламское государство" побеждена, есть угроза ее возрождения, заявил в четверг в ходе первого выступления в Совбезе ООН новый спецпосланник генсека всемирной организации по САР Гейр Педерсен.

"Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. "ИГИЛ" побеждена "на земле", но опыт подсказывает, что она может возродиться", - сказал Педерсен.

Он добавил, что видит свою работу в "устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки".