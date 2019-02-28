Одновременно по мосту смогут пройти 70 человек. Ширина сооружения составляет 2 метра, протяженность - 80 метров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Мост оборудован сенсорными экранами с тремя десятками эффектов. Туристы смогут увидеть виртуальных рыб, распускающиеся цветы и трещины на стекле. Опора выполнена в виде цветка лотоса, ее будут венчать раскрытые веером сердца.

Открытие моста запланировано на один из главных вьетнамских праздников - Дня воссоединения, который отмечается 30 апреля, пишет asia-vietnam.ru. Чтобы проверить безопасность моста, в день открытия по стеклу ударят молотом.