В швейцарском правительстве обсуждается возможность проведения исследований по легализации продажи марихуаны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает AP.

Как отмечается, около 200 тысяч человек в стране употребляют марихуану в реакционных целях (при населении в восемь миллионов ), несмотря на запрет. В результате этого процветает черный рынок.

В правительстве предложили запустить жестко регламентируемые пилотные проекты по изучению преимуществ и недостатков продажи марихуаны на максимальный срок до 10 лет. Полученные результаты затем будут проанализированы.

Подчеркивается, что любая либерализация в этом вопросе, однако, может быть воплощена в жизнь только в отдаленном будущем.