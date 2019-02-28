Британская писательница Джоан Роулинг введет в третью часть "Фантастических тварей" нового персонажа, который удивит фанатов франшизы, сообщает Comic Book, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гендиректор Warner Bros. Кевин Цудзихара добавил, что Джоан Роулинг усердно работает над сценарием третьей части, и что у нее невероятное видение того, что должно произойти в франшизе дальше. Также он рассказал о второй части фильма "Фантастические твари. Преступления Гриндевальда" и поделился своими размышлениями относительно сиквела.

"Второй фильм показал себя не так хорошо, как первый, но я думаю, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы третий фильм стал еще лучше, чем первый", - сказал Цудзихара.

Ожидается, что третья часть "Фантастических тварей" выйдет в прокат 20 ноября 2020 года.