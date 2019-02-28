Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ) побеждена, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Задачи, связанные с достижением мира, огромны по своим масштабам и сложности. ИГ побеждена "на земле", но опыт подсказывает, что она может возродиться", - сказал Педерсен.

Он добавил, что видит свою работу в "устойчивом диалоге с сирийскими сторонами в достижении безопасной, нейтральной, спокойной обстановки".