Лидер КНДР Ким Чен Ын не доверяет США, так как Вашингтон ранее занимался "сменой режимов", считает член палаты представителей конгресса США и кандидат в президенты от Демократической партии Тулси Габбард, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США всегда должны быть готовы встречаться с нашими противниками в поисках мира, но наша история войн за смену режима и развала соглашений подрывает наш авторитет. Вот почему Ким (Чен Ын) нам не доверяет", - написала Габбард в Twitter, комментируя саммит США-КНДР в Ханое.



Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который закончился без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошёл на уступки в "другой сфере".

