Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа озвучил клубу финансовые требования по новому контракту. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным источника, голкипер хочет получать зарплату в размере 29,12 млн евро в год. Столько же получает чилийский нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Де Хеа считает, что он заслуживает подобную зарплату своим вкладом в игру команды в последние годы.

Нынешний контракт испанца с "МЮ" истекает ближайшим летом. Впрочем, английский клуб в ближайшее время активирует опцию автоматического продления соглашения на один год с зарплатой в 13,98 млн евро.

28-летний де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Англии и пропустил 36 голов.