В результате схода лавины в российской республике Карачаево-Черкесия один человек погиб и еще шестеро пострадали, в том числе топ-менеджер одного из российских банков, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в местном управлении МЧС, инцидент произошел на горном хребте Дукка в районе горно-лыжного курорта Архыз, но лавина сошла за пределами курортной зоны. Все потерпевшие приехали из Московской области.

На данный момент спасательные работы завершены. По данным регионального Минздрава, четыре человека отделались легкими ссадинами, ушибами, еще у двоих - переломы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе российского банка "Открытие", в группе пострадавших находился и 50-летний директор казначейства финучреждения Дмитрий Орлов. Жертвой стихии оказался гид группы экстремалов.

После трагедии Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесской Республике начал проводить проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.