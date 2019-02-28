Умер композитор и дирижер Андре Превин, четырехкратный обладатель премии "Оскар". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, ему было 89 лет.

По информации издания, он умер в своем доме.

Андре Превин стал обладателем "Оскара" за музыку к "Жижи" (1958), "Порги и Бесс" (1959), "Нежной Ирме" (1963) и "Моей прекрасной леди" (1964).

Среди многих других наград он также получил премию "Грэмми" за жизненные достижения.