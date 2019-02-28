Умер обладатель четырех «Оскаров»
28 февраля 2019 22:44 108
Умер композитор и дирижер Андре Превин, четырехкратный обладатель премии "Оскар". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, ему было 89 лет.
По информации издания, он умер в своем доме.
Андре Превин стал обладателем "Оскара" за музыку к "Жижи" (1958), "Порги и Бесс" (1959), "Нежной Ирме" (1963) и "Моей прекрасной леди" (1964).
Среди многих других наград он также получил премию "Грэмми" за жизненные достижения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!