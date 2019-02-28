Командующий военно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Россия развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. Об этом сообщила Washington Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По подсчетам генерала, подлетное время российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" составит около 15 минут. При этом она обладает необходимыми скоростными характеристиками для прорыва противоракетной обороны США.



В ходе своего выступления в Сенате он также перечислил наиболее опасные для США новые виды российских вооружений. В частности, он упомянул российские бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также российские ракеты дальнего радиуса действия.

Он также отметил, что российские субмарины класса "Северодвинск" "гораздо тише и смертоноснее" предыдущих поколений российских подводных лодок.



Генерал также высоко оценил ракетные комплексы "Калибр". По его словам, они "обладают крайне высокой точностью для удара по наземным целям" и угрожают американским северным рубежам.

При этом, по его словам, самую серьезную угрозу США в данный момент представляют российские ядерные и неядерные ракеты и кибератаки.

