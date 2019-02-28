Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР
28 февраля 2019 22:58 191
Президент США Дональд Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, он рассказал о своих планах лидерам Южной Кореи и Японии Мун Джэину и Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что в ходе прошедшего саммита США было сделано "реалистичное предложение".
Саммит США - КНДР прошел 27-28 февраля во Вьетнамском Ханое. По итогам переговоров не было подписано каких-либо соглашений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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