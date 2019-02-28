Президент США Дональд Трамп намерен продолжить переговоры с КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, он рассказал о своих планах лидерам Южной Кореи и Японии Мун Джэину и Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что в ходе прошедшего саммита США было сделано "реалистичное предложение".

Саммит США - КНДР прошел 27-28 февраля во Вьетнамском Ханое. По итогам переговоров не было подписано каких-либо соглашений.