Протесты "желтых жилетов" снизили рост экономики Франции
Акции протеста движения "желтых жилетов" замедлили рост французской экономики в последние три месяца на 0,2%. Об этом сообщила в четверг радиостанция France Info со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Издержки очень высокие, речь идет о ежеквартальном замедлении роста в 0,2%", - сказал Ле Мэр. При этом министр подчеркнул, что "манифестации ведут в никуда, они ведут в тупик".
Ранее Ле Мэр сообщил о том, что французское правительство подготовит план действий в отношении регионов, понесших наибольшие потери в результате акций протеста "желтых жилетов". Проект плана действий должен быть передан на рассмотрение премьер-министра в ближайшие три недели.
Согласно данным региональных властей, ущерб от манифестаций в Париже превысил €15 млн, в Тулузе убытки составили более €4 млн, в Бордо - €2 млн. По данным министерства экономики и финансов, в регионах снижение объема продаж в магазинах и ресторанах, многие из которых вынуждены закрываться по субботам в связи с протестами, составило от 20% до 60%.
Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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