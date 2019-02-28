Власти Гаити из-за беспорядков вынуждены отменить ежегодный карнавал
Руководство Гаити приняло решение отменить из-за непрекращающихся беспорядков в стране ежегодный карнавал в городе Гонаив в 150 км к северу от столицы республики Порт-о-Пренс. Об этом в четверг сообщает информационное интернет-издание Haiti Libre, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Технически, по причине сложившейся ситуации в стране, мы уже не укладываемся в сроки для организации национального карнавала в Гонаиве, - приводит издание слова министра культуры Жан-Мишеля Лапена. - Если местные общины все же намерены провести гуляния, мы постараемся обеспечить безопасность артистов и участников шествий".
Традиционный карнавал в Гаити, предшествующий католическому Великому посту, ежегодно проводится в начале марта. Центром гуляний выступает город Гонаив в северной части страны. Люди наряжаются в красочные костюмы и, выйдя на улицы, исполняют традиционную гаитянскую фестивальную музыку - рара.
Массовые акции протеста начались на Гаити 7 февраля, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране. Моиз отказался досрочно сложить с себя полномочия. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ), всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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