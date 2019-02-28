BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
Немецкие автоконцерны BMW и Daimler подписали соглашение о совместной разработке самоуправляемых автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в пресс-релизе BMW.
В будущем компании планируют создать совместное предприятие для разработки беспилотных машин. Основное внимание автопроизводители будут уделять разработке технологий, соответствующих четвертому уровню автономного вождения по классификации Международного общества автомобильных инженеров (SAE). Этот уровень предполагает автономное вождение на автомагистралях и парковку, за которыми должен следить водитель.
"Продолжая следовать нашей стратегии, мы объединяем опыт двух технологических лидеров... Это ускорит распространение технологии автономного вождения", - считает член правления BMW Клаус Фрелих.
"Автономное вождение является для нас одним из самых революционных направлений на данный момент. Daimler усердно работает в этом направлении. Наш главный приоритет - безопасность. Вместо индивидуальных решений мы хотим разработать надежную общую систему", - приводятся в сообщении слова члена правления Daimler, ответственного за исследования группы, Олы Кяллениуса.
Акции Daimler в ходе торгов в четверг подешевели на 0,8 процента, акции BMW - на 0,1 процента.
В январе Daimler объявил о планах инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание беспилотных грузовиков. Компания планирует до 2025 года начать продажу полностью самоуправляемых грузовых автомобилей, говорил представитель автоконцерна на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Частично автоматизированные грузовики компания обещала ввести в эксплуатацию в 2019 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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