Капитана "Реала" дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов
Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Его дисквалифицировали на 2 матча. Таким образом, он пропустит ответный матч с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и первую четвертьфинальную игру, если "Реал" пройдет в следующий раунд, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Испанец получил желтую карточку в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ с "Аяксом" (2:1). В УЕФА посчитали, что он сделал это намеренно, чтобы "обнулиться" перед четвертьфиналами.
После игры 32-летний игрок намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте (мадридцы забили победный гол на 87-й). Позже он заявил, что получил предупреждение ненамеренно.
Его также оштрафовали на 1500 евро. В случае рецидива его могут дополнительно дисквалифицировать еще на одну игру.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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