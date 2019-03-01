Алексей Кудрин: Россия отстает от стран G7 почти на 40 лет
1 марта 2019 07:00 196
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.
Об это он заявил в ходе выступления на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.
По словам Кудрина, выработка на одного работающего россиянина примерно $23 в час.
"Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше", - сказал он.
Глава СП отметил, что Россия пока находится на уровне 80-х годов стран G7.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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