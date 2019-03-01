Жертвами подрыва автомобиля в Могадишо стали не менее 25 человек. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на полицию агентство DPA на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Agence France-Presse информировало о пяти жертвах и 25 пострадавших. По информации агентства Reuters, в Могадишо произошел сильный взрыв, после чего началась ожесточенная перестрелка. Над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма.