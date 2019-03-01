Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели телефонный разговор, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе разговора стороны обсудили напряжённость между Пакистаном и Индией, а также региональные вопросы.

Напомним, что ранее Имран Хан заявил, что Пакистан намерен передать Индии задержанного пилота в пятницу, 1 марта, "в качестве мирного жеста".

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося.