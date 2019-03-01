США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Выступая на брифинге в четверг, Эванофф напомнил, что ранее власти США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. По данным американской стороны, он "представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США".
По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к "мести против США и американцев".
Хамза может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране, заявил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф.
"Мы полагаем, что он в районе афгано-пакистанской границы. Возможно, он ушел в Иран. Мы полагаем, что он будет новым лидером (террористов)... Он может быть где угодно на юге Центральной Азии", - сказал Эванофф.
Эванофф отметил, что программа "Вознаграждение за правосудие", действующая с 1984 года, остается "эффективным инструментов в борьбе с террористами наряду с разведкой".
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