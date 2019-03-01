Российская армия в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что академия будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500.

"В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал Ляпоров в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

