Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов немного пофилософствовал на тему постоянно существующих проблем, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что быть мужчиной в современном мире очень нелегко.

"Есть две вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время", - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.