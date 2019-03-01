Хабиб Нурмагомедов: быть мужчиной тяжело в наше время
1 марта 2019 07:31 185
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов немного пофилософствовал на тему постоянно существующих проблем, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что быть мужчиной в современном мире очень нелегко.
"Есть две вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время", - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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