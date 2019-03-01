Армия США вывезла из Сирии около 50 тонн золота, сообщает сирийское национальное агентство "САНА" со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что американские военные договорились с террористическими группировками в провинции Дейр-эз-Зор, что боевики передадут США все свое золото в обмен на гарантии безопасности.



Агентство сообщает, что это золото было награблено боевиками на территории Ирака и Сирии и спрятано в окрестностях населенного пункта Багхуз сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который является одним из последних оплотов террористов в Сирии и который окружен войсками США.

Общее количество драгоценного металла, переданное боевиками, составляет порядка 40 тонн. Вместе с золотом, найденным военными США в других тайниках террористов, объем этого драгоценного металла, попавшего в руки американских военных, составляет порядка 50 тонн, отмечает агентство.

Уточняется, что полученное от террористов золото американские военные вывезли ночью на вертолетах.

