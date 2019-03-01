Компания Tesla в пятницу объявила о начале продаж седана Tesla Model 3 по цене 35 тысяч долларов - показателя, к которому она стремилась с начала производства этой модели в 2017 году, но который до последнего времени составлял 45 тысяч долларов. Возможность такого заказа появилась на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Однако заявленная стоимость является минимальной. Установленная в этой комплектации батарея позволит проехать без подзарядки около 350 километров. Комплектация с максимальным расстоянием пробега на одной зарядке до 520 километров обойдется уже в 43 тысячи долларов.

Желающие получить автомобиль с автопилотом, что означает способность машины ускоряться или тормозить в зависимости от движения других машин или наличия препятствий, стоит еще три тысячи долларов. А оснащение опцией полного автопилота, когда машина в состоянии самостоятельно ехать в потоке по заданному адресу и парковаться, обойдется еще в пять тысяч долларов.

Кроме того, на сайте сказано, что указанная стоимость не включает в себя налоги и сборы, так что де-факто покупателю придется расстаться с несколько большей суммой. Сроки поставки автомобиля заказчику составят от двух до четырех недель.



Ранее Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года отчиталась о почти миллиардных убытках - 976 миллионов долларов, однако это было на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

В 2019 году Tesla планирует немного сократить суммарные продажи Model S и Model X из-за высокого спроса на них в 2018 году. Как объясняет компания, этот спрос был прорывным, поэтому стоит ожидать его небольшого снижения. В 2019 году прогнозируется довести недельное производство Model 3 до 7 тысяч.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности - Toyota и Daimler.

