Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Марьина Роща" до станции "Печатники" временно остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает дептранс столицы в Twitter.

"На Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Печатников" нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении - движение с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.