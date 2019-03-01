В Москве остановилось метро
1 марта 2019 09:00 220
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро от станции "Марьина Роща" до станции "Печатники" временно остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает дептранс столицы в Twitter.
"На Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Печатников" нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении - движение с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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