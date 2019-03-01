Правоохранительные органы города Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин задержали 56 человек за контрабанду наркотиков, в ходе операции изъяты почти 45 килограммов метамфетамина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило управление общественной безопасности Шэньяна.

Помимо этого, полиция изъяла 1,3 миллиона юаней (почти 195 тысяч долларов) и семь автомобилей, которые использовались для перевозки наркотиков.

Операция стала итогом почти двухлетнего расследования, которое было инициировано после задержания летом 2017 года мужчины с большим объемом наркотических средств. В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина не диллер-одиночка, а входит в группировку, занимающуюся незаконным трафиком наркотиков из южной провинции Гуандун в северо-восточные районы.

По данным полиции, благодаря поимке членов группировки удалось полностью ликвидировать канал незаконных поставок наркотиков из Гуандуна на северо-восток страны.

По уточнениям полиции, операция продолжалась в течение нескольких месяцев 2018 года. Из задержанных 19 человек получили административное наказание, а 37 уже было предъявлено обвинение.