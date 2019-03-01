Семь лыжников попали под лавину в горах Карачаево-Черкесии - ВИДЕО
1 марта 2019 09:30 101
В результате схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб один турист. Трагический инцидент произошел у горы Дукка.
В настоящий момент известно, что под сильнейшую лавину попали семь человек. Спасать их пришлось сотрудникам регионального МЧС, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
К сожалению, один турист получил травмы, несовместимые с жизнью. Шестерых лыжников медики госпитализировали в ближайшую больницу.
По факту инцидента начата проверка.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:00 217
В Москве остановилось метро
-
28 Фев. 13:16 13 065
-
28 Фев. 12:02 9 454
-
28 Фев. 10:07 7 704
-
28 Фев. 16:17 4 779
-
28 Фев. 16:28 4 605