В результате схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии погиб один турист. Трагический инцидент произошел у горы Дукка.

В настоящий момент известно, что под сильнейшую лавину попали семь человек. Спасать их пришлось сотрудникам регионального МЧС, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

К сожалению, один турист получил травмы, несовместимые с жизнью. Шестерых лыжников медики госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту инцидента начата проверка.



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