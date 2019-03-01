Боевики радикального движения "Талибан" атаковали военную базу в провинции Гильменд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал Tolo News.

Согласно его информации, в нападении участвовали 27 боевиков. По данным местных властей, военным удалось отразить атаку. Девять нападавших ликвидированы.

ВС Афганистана продолжают операцию по зачистке территории. Информация о пострадавших среди военных пока не поступала.