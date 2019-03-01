Талибы атаковали военную базу в Афганистане
1 марта 2019 10:10 177
Боевики радикального движения "Талибан" атаковали военную базу в провинции Гильменд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал Tolo News.
Согласно его информации, в нападении участвовали 27 боевиков. По данным местных властей, военным удалось отразить атаку. Девять нападавших ликвидированы.
ВС Афганистана продолжают операцию по зачистке территории. Информация о пострадавших среди военных пока не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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