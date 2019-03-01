Представители Северной Кореи на переговорах с американцами просили о снятии всех санкций, кроме тех, которые касаются оружия, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы попросили представителей Северной Кореи разъяснить для нас, что они имели в виду под этим, их определение, в сущности (они имели в виду) все санкции, кроме (санкций, которые касаются) вооружений", - приводятся его слова в заявлении госдепа. По его словам, первоначально КНДР выдвинула такие требования в ходе встреч с американцами "на рабочем уровне".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын на их встрече согласился на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, но хочет взамен снятия санкций.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который закончился без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил после переговоров, что Северная Корея сделала реалистичное предложение США на основе принципов поэтапного урегулирования и доверия, которые вытекают из первого саммита США и КНДР в Сингапуре.

