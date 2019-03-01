В ходе переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое достигнут "примечательный сдвиг" для выполнения соглашений с предыдущего, сингапурского саммита, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отражающее официальную точку зрения Пхеньяна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На переговорах тет-а-тет и переговорах в полном составе главы КНДР и США высоко оценили, что на историческом пути для выполнения сингапурского совместного заявления достигнут примечательный сдвиг, и провели конструктивный и чистосердечный обмен мнениями по практическим вопросам, встающим в открытии нового периода улучшения корейско-американских отношений на основе этого сдвига", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что "приложенные усилия и инициативные меры обеих сторон для смягчения напряженности, стимулирования мира и полной денуклеаризации на Корейском полуострове имеют большое значение для укрепления доверия друг к другу".

В то же время агентство не стало называть переговорный процесс "приятной встречей тет-а-тет" - выражение, которое накануне употреблялось шесть раз в одной статье.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое второй по счету саммит, который закончился без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил после переговоров, что Северная Корея сделала реалистичное предложение США на основе принципов поэтапного урегулирования и доверия, которые вытекают из первого саммита США и КНДР в Сингапуре.

